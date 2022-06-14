Збірна України втратила очки у Лізі націй, пропустивши феноменальний гол від Ірландії (відео)

"Жовто-сині" завершили цикл літніх міжнародних матчів

У вівторок, 14 червня, збірна України після перемоги над Вірменією у Лодзі (3:0) провела свій другий "домашній" поєдинок Ліги націй УЄФА у цьому польському місті. Зустріч третього туру проти Ірландії завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі збірна України не була схожою на саму себе. В останніх іграх українці володіли відчутною перевагою, однак у Лодзі "Жовто-сині" провалили перший тайм, створивши лише кілька напівмоментів біля воріт Келлехера. Ірландці, у свою чергу, грамотно захищалися та забили красивий гол у виконанні Нейтана Коллінза. Центральний захисник "Бернлі" блискуче розправився з обороною "господарів", забивши один із найкращих голів в історії збірної Ірландії.

На початку другого тайму українці зрівняли рахунок. Ярмоленко увірвався в чужий штрафний майданчик та виконав блискучий простріл у штрафний майданчик. Артему Довбику залишилося лише грамотно підставити ногу, що він і зробив.

Статистика матчу Ліги націй Україна – Ірландія

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Відео блискучого гола Нейтана Коллінза у ворота збірної України

Відео швидкого гола Артема Довбика

До речі, в мережі це взяття воріт вже охрестили найкращим ірландським голом останнім часом.

Нагадаємо, українці вже грали з ірландцями у поточному розіграші ЛН. У першому турі "Жовто-сині" здобули мінімальну перемогу в Дубліні з рахунком 0:1. Додамо, що у вівторок у групі B1 була зіграна гра Вірменія – Шотландія. Зустріч у Єревані завершилася з рахунком 1:4 на користь британської команди. Таким чином, збірна України продовжує лідирувати у квартеті.

Турнірне становище команд у групі B1 Ліги націй УЄФА

Відеоогляд матчу Вірменія — Шотландія

Свій наступний матч Ліги націй наша команда проведе у вересні проти Шотландії (21.09.2022).

Раніше повідомлялося, що збірна України не зуміла подолати кваліфікацію на ЧС-2022, поступившись у гостях Вельсу (1:0). До речі, російські хакери атакували вітчизняний стрімінговий сервіс під час трансляції цієї гри.

Додамо, що футболіст збірної України входить у трансферний шорт-лист "Барселони".