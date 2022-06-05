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"Ср**і орки, горіть у пеклі": подробиці хакерської атаки росіян на матч збірної України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Вацко відреагував на хакерську атаку Новина оновлена 05 червня 2022, 22:08
Віктор Вацко відреагував на хакерську атаку

Росіяни спробували запустити пропаганду на українському сервісі

У неділю, 5 червня, збірна України програла команді Вельсу (1:0) у матчі за путівку на ЧС-2022 з футболу. Під час гри російські хакери зламали сервіс oll.tv.

Про це повідомила Директор з комунікацій СКМ Наталія Ємченко у Facebook. Також коментатор гри Віктор Вацко розповів про це в етері каналу "Індіго", де також можна було переглянути матч.

"Сервіс Oll.tv під час матчу Україна — Вельс зламаний. Зламаний росіянами (вони намагалися замість нашої збірної показати українцям "федеральні канали"). Ми перепрошуємо у глядачів. Намагаємося підняти платформу", — написала Ємченко.

Вацко в ефірі слів не підбирав.

"Хакерська атака на oll.tv. Хакерська атака. Ср**ні орки, горіть у пеклі. Бажаю вам залишитися без футболу на все життя", — емоційно прокоментував інцидент Вацко.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, перемога дозволила валлійцям пробитися на чемпіонат світу з футболу. У Катарі "Дракони" зіграють у групі B разом з Англією, США та Іраном.

Зазначимо, у півфінальному раунді кваліфікації на Мундіаль підопічні Олександра Петракова обіграли у гостях Шотландію. Зустріч у Глазго завершилася з рахунком 1:3 на користь нашої команди.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Уельсу