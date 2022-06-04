Волонтери розіграли футболку з автографом Бущана та закупили на виручені гроші апаратуру для дитячої лікарні (фото)

Футболка голкіпера вирушила 11-річному фану київського Динамо Марку, а медичне обладнання, куплене за виручені кошти, вже у дитячій лікарні

Волонтери провели розіграш футболки з автографом голкіпера київського Динамо Георгія Бущана, який приєднався до волонтерського проекту для допомоги дитячим клінікам, де лікують поранених українських дітей.

На отримані від розіграшу гроші закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної дитячої лікарні.

Приз же дістався юному вболівальнику знаменитого київського клубу, 11-річному Марку.

Марк, який зараз перебуває у Варшаві, до початку широкомасштабного російського вторгнення професійно займався футболом. Проте через війну хлопчик змушений був виїхати із сім’єю до Польщі. У благодійному розіграші футболки голкіпера "Динамо" взяла участь вся родина, а доля посміхнулася до мами, яка і повідомила радісну новину хлопчику.

Благодійний розіграш підтримало багато людей, у тому числі й прима-балерина Національного театру опери та балету України Христина Шишпор. Вона долучилася до збору коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують поранених українських дітей.

Христина власноруч відправила подарунок 11-річному переможцю аукціону Марку.

Всі отримані від розіграшу гроші вже пішли за призначенням – на ці кошти волонтери закупили діагностичну апаратуру та каталки для Запорізької обласної дитячої лікарні, куди привозять поранених дітей із гарячих точок країни.

Передане волонтерами медобладнання

Нагадаємо, що загальний проект видань OBOZREVATEL та "Телеграф" та активістки Тані Сохар оголосив збір коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують дітей, які постраждали від розв’язаної росією війни в Україні.