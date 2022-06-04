Волонтеры разыграли футболку с автографом Бущана и закупили на вырученные деньги аппаратуру для детской больницы (фото)

Футболка голкипера отправилась 11-летнему фану киевского Динамо Марку, а медицинское оборудование, купленное за вырученные средства, уже в детской больнице

Волонтеры провели розыгрыш футболки с автографом голкипера киевского Динамо Георгия Бущана, присоединившегося к волонтерскому проекту для помощи детским клиникам, где лечат раненых украинских детей.

На вырученные от розыгрыша деньги закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной детской больницы.

Приз же достался юному болельщику знаменитого киевского клуба, 11-летнему Марку.

Марк, который сейчас находится в Варшаве, до начала широкомасштабного российского вторжения профессионально занимался футболом. Однако из-за войны мальчик вынужден был уехать с семьей в Польшу. В благотворительном розыгрыше футболки голкипера "Динамо" приняла участие вся семья, а судьба улыбнулась маме, которая и сообщила радостную новость мальчику.

Благотворительный розыгрыш поддержало много людей, в том числе и прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор. Она приобщилась к сбору средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, лечащих раненых украинских детей.

Кристина собственноручно отправила подарок 11-летнему победителю аукциона Марку.

Все вырученные от розыгрыша деньги уже ушли по назначению – на эти средства волонтеры закупили диагностическую аппаратуру и каталки для Запорожской областной детской больницы, куда привозят раненых детей с горячих точек страны.

Переданное волонтерами медоборудование

Напомним, что общий проект изданий OBOZREVATEL и "Телеграф" и активистки Тани Сохар объявил сбор средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, лечащих детей, пострадавших от развязанной россией войны в Украине.