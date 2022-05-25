Відомий український футболіст віддав свою футболку для допомоги пораненим дітям: умови благодійного розіграшу

Лікарні, які поблизу передової цілодобово рятують маленьких українців, потребують нашої допомоги

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан долучився до волонтерського проєкту задля допомоги дитячим клінікам, де лікують поранених українських дітей. Спортсмен закликає підтримати благодійну ініціативу та захистити наше майбутнє – всіх дітей України. Як повідомляє "Телеграф", розіграш футболки з автографом Бущана проводиться серед тих, хто долучиться до благодійності. Аукціон триватиме до 1 червня 2022 року.

Збір коштів проводить волонтерська ініціатива активістки Тані Сохар за підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL. Необхідно придбати обладнання для лікарень, в яких рятують поранених дітей із гарячих точок в східних і південних регіонах України.

Умови участі в розіграші футболки Бущана:

Зробити благодійний платіж від 100 грн на карту:

4731 2191 1435 7381 Сохар Таня

4441 1144 5841 4180 Монобанк Голубкова Анна

або Paypal: [email protected]

У коментарях платежу прописати ПІБ та імейл (обов'язково, інакше вас не зможуть знайти).

Зберегти квитанцію як підтвердження платежу.

Переможця буде обрано рандомно. Волонтери готові прислати футболку у будь-який куточок світу.

Благодійний проєкт розпочав діяльність з адресної допомоги клініці "ОХМАТДИТ", де проходять лікування діти з усіх регіонів України. Згодом волонтери зрозуміли, що на сході країни багато дитячих лікарень, що теж потребують допомоги, адже туди постійно надходять маленькі пацієнти з гарячих точок. Як розповідають організатори волонтерської ініціативи, вони продовжують з великим задоволенням збирати кошти на потреби "ОХМАТДИТУ", але й тепер розширюють діяльність і задля допомоги лікарням, що знаходяться ближче до передової.

Волонтерка Таня Сохар повідомила в Facebook, що вже надійшов офіційний запит від Запорізької дитячої клініки на постачання апаратури, яка необхідна для повноцінної роботи медзакладу. Лікарі працюють там день і ніч, рятуючи життя маленьких українців.

Крім того, очікуються офіційні запити від низки інших лікарень. Інформація про їхні потреби перевіряється, адже волонтери працюють тільки з верифікованими контактами й запитами.

Новий збір коштів оголошено на придбання конкретного обладнання для дитячих лікарень.

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"Я захищаю ворота збірної України з футболу. Та зараз захисту найбільше потребує наше майбутнє – діти. На жаль, серед них є багато поранених. Тому закликаю підтримати ініціативу моїх друзів щодо збору коштів для придбання спеціальної апаратури у дитячі лікарні, куди привозять дітей із гарячих точок. А серед тих, хто долучився, буде розіграно футболку з моїм автографом", – звернувся у відео воротар "Динамо" Георгій Бущан.

Додамо, що загальний збір коштів на допомогу лікарням, в яких рятують поранених дітей, триває. Всі, хто бажають долучитися, можуть направити свої внески за цими реквізитами:

карта: 4731 2191 1435 7381

Paypal: [email protected]

Раніше благодійний проєкт підтримала українська співачка Наталія Могилевська. Артистка закликала рятувати дітей України, які стали жертвами воєнних злочинів рф.

Закликаємо усіх небайдужих приєднатись до проєкту! Врятуймо наших дітей разом, вони — наше майбутнє!