Збірна Україна насилу перемогла Шотландію і наблизилася до ЧС-2022: відеоогляд матчу

"Жовто-сині" за путівку на ЧС-2022 зіграють з Уельсом

У середу, 1 червня, збірна України з футболу провела гостьовий поєдинок проти Шотландії. Зустріч, яка відбулася у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", завершилася з рахунком 1:3 на користь українців.

У першому таймі, який проходив у рівній боротьбі, збірній України вдалося роздрукувати браму Крейга Гордона. На 33 хвилині Руслан Маліновський блискучою передачею розрізав всю оборону господарів, а Андрій Ярмоленко технічно перекинув кіпера Шотландії.

На початку другого тайму, на 49-й хвилині зустрічі, Роман Яремчук подвоїв перевагу "Жовто-синіх", вразивши з другого поверху ворота шотландців. Гольовий навіс на рахунку Олександра Караваєва. Шотландці пішли в атаку і таки досягли свого. На 79-й хвилині Каллум Макгрегор прошив Бущана, який міг в епізоді зі взяттям воріт зіграти набагато краще. Українці під завісу зустрічі зусиллями Артема Довбика, який реалізував вихід сам на сам, знову зробили різницю у два м'ячі – 1:3.

Статистика матчу Шотландія – Україна

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Гол Ярмоленко Шотландії

Гол Яремчука Шотландії

Каллум Макгрегор забив дивний гол Бущану

Нагадаємо, гра з Шотландією була ключовою для нашої команди, адже в стиковому раунді матча-відповіді не передбачено. Ця перемога дозволила "Жовто-синім" пробитися у фінал кваліфікації, де на суперника вже кілька місяців чекає на Уельс. Валлійці зіграють з українцями вже 5 червня у Кардіффі. Переможець цього матчу зіграє на чемпіонаті світу в Катарі. До речі, вже відомі суперники переможця нашого шляху кваліфікації. Щасливчик потрапить до групи B, де зіграє з Англією, США та Іраном. ЧС-2022 з футболу пройде на футбольних полях Катару з 21 листопада по 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що українські футболісти красиво вийшли на поле у Глазго.