Шотландія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Збірній Україні потрібна лише перемога

У середу, 1 червня, збірна України зіграє виїзний поєдинок із Шотландією у рамках півфіналу плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. "Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі.

Поєдинок відбудеться у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Хемпден Парк", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Гра з Шотландією є ключовою для збірної України, адже другого шансу пробитися на Мундіаль у Катарі не буде. Одноматчева дуель із шотландцями явно буде непростою, навіть букмекери налаштовані проти українців. У разі перемоги "Жовто-сині" проб’ються у фінал кваліфікації, де на суперника вже кілька місяців чекає грізний Уельс. До речі, поєдинок України/Шотландії з валлійцями пройде 5 червня в Кардіффі на арені "Кардіфф Сіті". Переможець цього матчу і вийде на чемпіонат світу з футболу.

До речі, вже відомі суперники переможця кваліфікації. Щасливчик потрапить до групи B (Англія, США та Іран). ЧС-2022 з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня року.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна покажуть по ТБ у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної України Олександр Петраков дав дивний коментар на пресконференції після матчу із "Рієкою" (1:1).