Шотландия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Сборной Украине нужна только победа

В среду, 1 июня, сборная Украины сыграет выездной поединок с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи.

Поединок состоится в Глазго (Шотландия) на стадионе "Хэмпден Парк", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Игра с Шотландией — ключевая для сборной Украины, ведь второго шанса пробиться на Мундиаль в Катаре не будет. Одноматчевая дуэль с шотландцами явно будет непростой, даже букмекеры настроены против украинцев. В случае победы "Желто-синие" пробьются в финал квалификации, где на соперника уже несколько месяцев ожидает грозный Уэльс. К слову, поединок Украины/Шотландии с валлийцами пройдет 5 июня в Кардиффе на арене "Кардифф Сити". Победитель этого матча и выйдет на чемпионат мира по футболу.

К слову, уже известны соперники победителя квалификации. Счастливчик попадет в группу B (Англия, США и Иран). ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря года.

Напомним, матч Шотландия — Украина покажут по ТВ в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины Александр Петраков дал странный комментарий на пресс-конференции после матча с "Риекой" (1:1).