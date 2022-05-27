Збірній України пророкують виліт уже у першому стиковому матчі відбору на ЧС-2022

Українцям буде несолодко у Шотландії

Збірна України з футболу після невдалого матчу (у плані гри) у Хорватії з "Рієкою" (1:1) проведе важливий поєдинок у Шотландії проти місцевої збірної. Букмекери вважають саме шотландців фаворитами зустрічі.

Про це повідомляє букмекерська компанія Parimatch.

За інформацією джерела, британська команда є беззаперечним фаворитом зустрічі, на успіх якої можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,23. Тріумф українців оцінюється у 3,45, а нічия в основний час – у 3,20. Додамо, що аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться мінімальною перемогою Шотландії з рахунком 1:0 (коефіцієнт – 6,40).

Прогноз букмекерів на матч Шотландія — Україна (дані за 27 травня)

Парі-Матч: (перемога Шотландії 2,23 — нічия 3,20 — перемога України 3,45)

Матч 1/2 кваліфікації на ЧС-2022 Шотландія — Україна відбудеться 1 червня на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго, початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Переможець одноматчевої дуелі вийде у фінал відбору, де на суперника чекає Уельс. Переможець гри з Уельсом проб’ється на чемпіонаті світу, де виступатиме у групі B разом з Англією, США та Іраном. ЧС-2022 з футболу відбудеться у Катарі у листопаді/грудні 2022 року.

Нагадаємо, "Жовто-сині" провели на травневому зборі три поєдинки. Українці перемогли італійський "Емполі" (1:3). А в першій грі травневого збору підопічні Олександра Петракова переграли "Боруссію" М (1:2). До слова, Петраков після матчу з "Рієкою" видав дивні заяви, розлютивши українців.