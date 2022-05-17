"Як Байрактар по російському танку": точний постріл новачка приніс Україні перемогу над "Емполі" (відео)

"Жовто-сині" перемогли італійську команду

У вівторок, 17 травня, збірна України в рамках контрольного поєдинку обіграла італійський "Емполі". Зустріч, що проходила на стадіоні "Карло Кастеллані" завершилася переконливою перемогою "Жовто-синіх" з рахунком 3:1.

У першому таймі українці грали досить нервово в обороні, проте це не завадило нашій команді відкрити рахунок. На 26-й хвилині Роман Яремчук ударом у ближній кут змусив воротаря господарів капітулювати. А під завісу першої половини зустрічі помилка оборонців "Жовто-синіх" призвела до голу Андреа ла Мантіа. У другому таймі Олександр Караваєв красивою "підсічкою" вивів гостей уперед, а ефектну крапку у грі більярдним ударом поставив новачок національної команди Олександр Піхальонок.

Коментатор матчу Віктор Вацко відзначив гол Піхальонка: "У мирний час я сказав би, що це був більярдний за точністю удар. А у військовий — як "Байрактар" по російському танку".

Повний відеоогляд зустрічі:

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Нагадаємо, у першому матчі травневого збору збірна України мінімально перемогла "Борусію" М (2:1).

Зазначимо, що підопічні Олександра Петракова ведуть підготовку до вирішальних ігор відбору на ЧС-2022. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейської кваліфікації із Шотландією. У разі перемоги "Жовто-сині" вийдуть у фінал відбору, де на суперника чекає Уельс. Переможець поєдинку із валлійцями вийде на Мундіаль. На ЧС-2022 вже відомі потенційні суперники українців, проте для початку нашій команді треба пройти кваліфікацію. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.