Українські інваспортсмени виграли ЧС з футболу 2022 та стали рекордсменами Дефлімпіади

Українська збірна на Дефлемпіаді вперше набрала понад 100 медалей, виграла чоловічий баскетбол та вдруге здобула золото у футбольній першості. І це ще не всі спортивні перемоги

Не лише на співочій ниві, а й у спорті Україна показує усьому світу свої можливості. Україна вшосте стала чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців, а на Дефлімпіаді-2021 виграла золото у тому ж виді спорту та зібрала найбільшу колекцію медалей.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

Золото з футболу Дефлімпійська збірна виборола у команди Франції з рахунком фінального матчу 1:0. Таким чином у скарбничці України на першості 138 медалей, золото з яких – 62, по 38 – срібло та бронза.

Хоча змагання Дефлеміади-2021 ще продовжуються, Україна стала абсолютним переможцем ігор у медальному заліку випередивши найближчого суперника (США) на 42 золоті медалі. Така кількість медалей, здобутих за Дефлемпіаду, стала абсолютним рекордом збірної України. Перемога у медальному заліку для України вже друга — попередня була 2005 року.

Також Україна стала чемпіоном світу з паралімпійського футболу, вигравши фінальну гру Кубка світу проти Ірану з одним забитим голом. Свій переможний гол футболіст Іван Доненко присвятив українським бійцям, котрі захищають країну. Така перемога є шостою в історії України.

Раніше "Телеграф" писав, що українська збірна з футболу провела та виграла перший матч у році.