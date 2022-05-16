Украинские инваспортсмены выиграли ЧМ по футболу 2022 и стали рекордсменами Дефлимпиады
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Украинская сборная на Дефлемпиаде впервые набрала более 100 медалей, выиграла мужской баскетбол и во второй раз получила золото в футбольном первенстве. И это еще не все спортивные победы
Не только на певческом поприще, но и в спорте Украина показывает всему миру свои возможности. Украина в шестой раз стала чемпионом мира по футболу среди паралимпийцев, а на Дефлимпиаде-2021 выиграла золото в том же виде спорта и собрала наибольшую коллекцию медалей.
Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.
Золото по футболу Дефлимпийская сборная выборола у команды Франции со счетом финального матча 1:0. Таким образом в копилке Украины на первенстве 138 медалей, золото из которых — 62, по 38 — серебро и бронза.
Хоть соревнования Дефлемиады-2021 еще продолжаются, Украина стала абсолютным победителем игр в медальном зачете опередив ближайшего соперника (США) на 42 золотых медали. Такое количество медалей, завоеванных за Дефлемпиаду, стало абсолютным рекордом сборной Украины. Победа в медальном зачете для Украины уже вторая — предыдущая была в 2005 году.
Также Украина стала чемпионом мира по паралимпийскому футболу выиграв финальную игру Кубка мира против Ирана с одним забитым голом. Свой победный гол футболист Иван Доненко посвятил украинским бойцам, которые защищают страну. Такая победа шестая в истории Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что украинская сборная по футболу провела и выиграла первый матч в году.