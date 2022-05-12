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Збірна України при синьо-жовтих трибунах виграла перший матч року (відеоогляд)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Михайло Мудрик Новина оновлена 12 травня 2022, 00:07
Михайло Мудрик

Українці показали красивий футбол

У середу, 11 травня, збірна України провела свій перший матч у 2022 році.

У товариському поєдинку, який проходив у Менхенгладбасі (Німеччина), місцева "Боруссія" програла збірній Україні з рахунком 1:2. За господарів гол на свій рахунок записав хавбек Конор Носс. А за українців голами відзначилися вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик та хавбек "Дніпра-1" Олександр Пихальонок. Обидва футболісти дебютували за головну команду країни.

Зазначимо, гра проходила на стадіоні "Борусія Парк". Німці зробили все, щоб українці почувалися як удома — на арені було багато жовто-синіх прапорів, стилізованих банерів та екранів.

Прапор Україна на матчі Боруссія М — Україна
Прапор Україна на матчі Боруссія М — Україна

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, матч проти "Борусії" М став першим для нашої команди у 2022 році. Крім того, підопічні Олександра Петракова розпочали підготовку до вирішальних ігор відбору на ЧС-2022. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейської кваліфікації із Шотландією. У разі перемоги "Жовто-сині" зіграють у фіналі відбору з Уельсом. На ЧС-2022 вже відомі потенційні суперники українців, проте спочатку ще треба виграти вирішальні поєдинки кваліфікації. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України забив свій перший м’яч у чемпіонаті Англії.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Боруссія М
Михайло Мудрик
Спорт
Збірна України при синьо-жовтих трибунах виграла перший матч року (відеоогляд)
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Михайло Мудрик
Збірна України при синьо-жовтих трибунах виграла перший матч року (відеоогляд)
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