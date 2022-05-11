Зворушливе виконання гімну перед матчем збірної України пробирає до мурашок (відео)

Німці зробили все, щоб українці почувалися як удома

Збірну України та українських уболівальників тепло зустріли у Німеччині, де наша команда грала товариський матч проти ФК "Борусія" М.

"Боруссія Парк" у Менхенгладбасі, де проходила гра, була чудово готова до благодійного матчу та дуже тепло зустріла "Жовто-синіх": багато прапорів України, стилізовані банери та екрани. Дивимось, як німці, зустрічали українців.

Величезна футболка збірної України на стадіоні

На одному із секторів розгорнули величезну футболку збірної України, на якій було зображено контури кордонів нашої країни.

Діти вивели команди на поле

Христина Соловій виконала гімн України перед грою

Банери із закликом зупинити війну були виконані у "жовто-синіх" кольорах

Навіть кутові прапорці кричали "Стоп війна".

На екранах були вітання українською мовою, щоб українці, які втекли від війни, могли відчути себе як удома.

Перед грою гімн України наживо виконала співачка з Дрогобича, лауреат міжнародних конкурсів Христина Соловій.

Сама гра почалася сумбурно. Вже на 9-й хвилині матчу півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик відкрив рахунок у матчі. А вже через 5 хвилин хавбек "Боруссії" М Конор Носс зрівняв рахунок. За 9 хвилин до кінця основного часу Олександр Піхальонок вивів українців уперед. "Жовто-сині" здобули перемогу — 1:2.

Зазначимо, матч проти "Боруссії" М для нашої команди був підготовчим до вирішальних поєдинків кваліфікації на Мундіаль у Катарі. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейського відбору із командою Шотландії. У разі успіху "Жовто-сині" проб’ються у фінал кваліфікації, де вже чекає на суперника Уельс. Переможець стикового раунду вийде на ЧС-2022, де виступатиме у квартеті B разом з Англією, США та Іраном. З результатами жеребкування групового раунду ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.

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