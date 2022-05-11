Трогательное исполнение гимна перед матчем сборной Украины пробирает до мурашек (видео)

Немцы сделали все, чтобы украинцы чувствовали себя как дома

Сборную Украины и украинских болельщиков тепло встретили в Германии, где наша команда играла товарищеский матч против ФК "Боруссия" М.

"Боруссия Парк" в Менхенгладбахе, где проходила игра, была отлично готова к благотворительному матчу и весьма тепло встретила "Желто-синих": много флагов Украины, стилизованные баннеры и экраны. Смотрим, как немцы, встречали украинцев.

Огромная футболка сборной Украины на стадионе

На одном из секторов развернули огромную футболку сборной Украины, на которой были изображены контуры границ нашей страны.

Дети вывели команды на поле

Кристина Соловий исполнила гимн Украины перед игрой

Баннеры с призывом остановить войну были выполнены в "желто-синих" цветах

Даже угловые флажки кричали "Стоп война".

На экранах были приветствия на украинском языке, чтобы бежавшие от войны украинцы могли почувствовать себя как дома.

Перед игрой гимн Украины вживую исполнила певица из Дрогобыча, лауреат международных конкурсов Кристина Соловий.

Сама игра началась сумбурно. Уже на 9-й минуте матча полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик открыл счет в игре. А уже спустя 5 минут хавбек "Боруссии" М Конор Носс сравнял счет. За 9 минут до конца основного времени Александр Пихаленок вывел украинцев вперед.

Отметим, матч против "Боруссии" М являлся для нашей команды подготовительным к решающим поединкам квалификации на Мундиаль в Катаре. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейского отбора с командой Шотландии. В случае успеха "Желто-синие" пробьются в финал квалификации, где уже ждет соперника Уэльс. Победитель стыкового раунда выйдет на ЧМ-2022, где будет выступать в квартете B вместе с Англией, США и Ираном. С результатами жеребьевки группового раунда ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко забил гол-шедевр за "Эвертон".