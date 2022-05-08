Миколенко вперше забив гол за "Евертон": відео шедевру

Українець вдало спіймав м’яч із льоту

У неділю, 8 травня, захисник збірної України та "Евертона" Віталій Міколенко вперше забив гол за ліверпульську команду.

У матчі 36-го туру Англійської прем’єр-ліги "Лестер Сіті" — "Евертон" Миколенко відкрив рахунок. Вже на 6-й хвилині український футболіст ударом у дотик з льоту влучив у ворота датчанина Каспера Шмейхеля, який явно не очікував такого пострілу від захисника.

Відео гола Миколенка у матчі "Лестер" — "Евертон":

Додамо, що після першого тайму рахунок у матчі 1:2 на користь гостей. За "Лисів" відзначився замбієць Патсон Дака, а за "Ірисок" другий гол на рахунку Мейсона Холгейта.

Нагадаємо, "Лестер" та "Евертон" після 34 зіграних матчів займають 14-е та 18-е місця відповідно. "Лиси" фактично гарантували собі збереження прописки в еліті англійського футболу, а ось команді українця необхідно набирати очки, щоб не вилетіти з АПЛ. У сезоні 2021/22 Миколенко, який прийшов у команду в січні 2022 року, провів 33 матчі за "Ірисок" та "Динамо", забивши три голи.

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