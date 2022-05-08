Рус

Миколенко вперше забив гол за "Евертон": відео шедевру

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
366
Віталій Миколенко Новина оновлена 08 травня 2022, 16:59
Віталій Миколенко

Українець вдало спіймав м’яч із льоту

У неділю, 8 травня, захисник збірної України та "Евертона" Віталій Міколенко вперше забив гол за ліверпульську команду.

У матчі 36-го туру Англійської прем’єр-ліги "Лестер Сіті" — "Евертон" Миколенко відкрив рахунок. Вже на 6-й хвилині український футболіст ударом у дотик з льоту влучив у ворота датчанина Каспера Шмейхеля, який явно не очікував такого пострілу від захисника.

Відео гола Миколенка у матчі "Лестер" — "Евертон":

Додамо, що після першого тайму рахунок у матчі 1:2 на користь гостей. За "Лисів" відзначився замбієць Патсон Дака, а за "Ірисок" другий гол на рахунку Мейсона Холгейта.

Нагадаємо, "Лестер" та "Евертон" після 34 зіграних матчів займають 14-е та 18-е місця відповідно. "Лиси" фактично гарантували собі збереження прописки в еліті англійського футболу, а ось команді українця необхідно набирати очки, щоб не вилетіти з АПЛ. У сезоні 2021/22 Миколенко, який прийшов у команду в січні 2022 року, провів 33 матчі за "Ірисок" та "Динамо", забивши три голи.

Раніше повідомлялося, що президент УЄФА емоційно сприйняв усунення російських клубів від єврокубків.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Евертон #Віталій Миколенко
Михайло Подоляк
Україна
Україна має вигнати диявола: Подоляк познущався з путіна та його свити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
Україна має вигнати диявола: Подоляк познущався з путіна та його свити
Дата публікації
Категорія
Джилл Байден зустрілася з Оленою Зеленською в Ужгороді
Дружина Байдена відвідала Україну з неоголошеним візитом: з'явилися відео та деталі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Ось таке примирення": Зеленський про цинізм армії рф на день 8 травня
Дата публікації
Категорія
Командир "Азова" назвав винних у блокаді Маріуполя
"Дії не піддаються поясненню": командир "Азова" видав гучні подробиці про командира 36 бригади морпіхів
Дата публікації
Категорія
З наближенням сакральної для росії дати 9 травня окупанти посилюють ракетні обстріли України
Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і в помсту обстрілюють мирні міста