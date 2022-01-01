"Евертон" оголосив про трансфер Миколенка: який номер взяв українець

Ліверпульський клуб підписав українського захисника.

Лівий захисник збірної України Віталій Міколенко, який домовився про трансфер з "Динамо" ще кілька тижнів тому, офіційно став футболістом англійського "Евертона".

Про це повідомляє офіційний сайт "Ірисок".

За інформацією джерела, Миколенко підписав контракт з командою терміном на 4,5 роки до кінця 2026 року і виступатиме у команді під 19-м номером. За інформацією playsport.ro, "Динамо" отримало за гравця 23 млн євро. За інформацією telegram-каналу Динамо Київ Inside, зарплата футболіста в Англії становитиме £3 млн на рік (£58 тисяч на тиждень).

"Я завжди мріяв грати у Прем’єр-лізі. Англія — це те місце, де зародилася гра, і я думаю, що тут я покажу добрий рівень футболу", — заявив Миколенко після підписання.

22-річний Миколенко, який є уродженцем Черкас, у сезоні 2021/22 провів 21 матч на клубному рівні, відзначившись трьома асистами. Крім того, гравець був основним на своїй позиції у збірній України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про знаковий для українського футболу трансфер, який відбувся 1 січня.