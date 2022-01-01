"А це точно?" "Колос" вдруге оголосив про трансфер відомого футболіста

Півзахисник таки поповнив клуб з Ковалівки.

Атакувальний хавбек "Десни" Андрій Тотовицький офіційно перейшов у "Колос". Примітно, що клуб вже оголошував про трансфер цього гравця 30 грудня, але видаляв пост із цим повідомленням.

Про це повідомляє прес-служба "Колоса" в Instagram.

"1 січня 2022 року Тотовицький офіційно став гравцем нашого клубу. Ласкаво просимо до ковалівської родини, Андрій", — говорить повідомлення ФК "Колос" в Instagram.

У коментарях під постом користувачі запитали у прес-служби команди, а чи точно трансфер відбувся, адже раніше "Колос" вже оголошував про перехід футболіста, але потім видаляв відповідний пост. До речі, footballhub повідомляв, що 30 грудня сторони просто не встигли домовитись про деякі нюанси в угоді.

Колос повідомив про трансфер Андрія Тотовицького

28-річний Тотовицький, який виступає на позиції атакувального півзахисника, поточний сезон розпочав у складі чернігівської "Десни", за яку провів 13 матчів та забив 3 голи. Минулого сезону в активі хавбека 9 м’ячів у 18 зіграних матчів за "Десну". Раніше гравець виступав за молодіжну збірну України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст збірної України перейшов у "Славію".