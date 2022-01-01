Ще один футболіст збірної України перебрався до Європи

Українець залишиться у чемпіонаті Чехії.

Центральний захисник збірної України Тарас Качараба, який дебютував у національній команді при Олександрі Петракові у матчі з Чехією (1:1), став гравцем "Славії" (Прага).

Про це повідомляє офіційний сайт празької команди.

За інформацією джерела, Тарас підписав контракт з клубом до 31 грудня 2024 року. Раніше футболіст, бувши гравцем "Слована" (Ліберець), провів рік у "Славії" в оренді. Празький клуб мав опцію викупу центрбека і вони нею скористалися. Сума угоди становила 20 мільйонів крон (близько 800 тисяч євро).

Зазначимо, 26-річний Тарас цього сезону провів 22 гри на клубному рівні, відзначившись одним голом. Качараба виступає у захисній масці після жахливого інциденту у матчі Ліги конференцій із німецьким "Уніоном" (Берлін). Тоді футболіст зламав лицьову кістку черепа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко стане гравцем "Евертона". Сторони домовилися, проте про трансфер поки не було оголошено офіційно. До слова, "динамівець" міг опинитися і в титулованішому клубі.