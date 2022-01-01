Еще один футболист сборной Украины перебрался в Европу

Украинец останется в чемпионате Чехии.

Центральный защитник сборной Украины Тарас Качараба, дебютировавший в национальной команде при Александре Петракове в матче с Чехией (1:1), стал игроком "Славии" (Прага).

Об этом сообщает официальный сайт пражской команды.

По информации источника, Тарас подписал контракт с клубом до 31 декабря 2024 года. Ранее футболист, будучи игроком "Слована" (Либерец), провел год в "Славии" в аренде. У пражского клуба была опция выкупа центрбека и они ею воспользовались. Сумма сделки составила 20 миллионов крон (около 800 тысяч евро).

Отметим, 26-летний Тарас в текущем сезоне провел 22 игры на клубном уровне, отметившись одним голом. Качараба выступает в защитной маске после ужасного инцидента в матче Лиги конференций с немецким "Унионом" (Берлин). Тогда футболист сломал лицевую кость черепа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко станет игроком "Эвертона". Стороны договорились, однако о трансфере пока не было объявлено официально. К слову, "динамовец" мог оказаться и в более титулованном клубе.