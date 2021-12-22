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Миколенко замість "Евертона" міг перейти до іншого гранду АПЛ

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Віталій Миколенко Новина оновлена 22 грудня 2021, 11:21
Віталій Миколенко

"МЮ" був ще одним претендентом на українця.

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко, який найближчим часом стане гравцем "Евертона ", міг перейти у "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляє New Fox 24 з посиланням на Liverpool Echo, Миколенко влітку 2020 міг опинитися у складі "червоних дияволів". Проте манкуніанці вирішили взяти Алекса Теллеса з "Порту" та закрили проблемну позицію.

Інформація про те, що Миколенко залишить київське "Динамо", з’явилася минулого тижня. Крім "Евертона", на українського захисника претендувала й італійська "Рома", але римляни зробили "Динамо" менш вигідну фінансову пропозицію.

У київському клубі вже почали шукати заміну футболістові, і вирішили повернути до команди вихованця клубу Владислава Дубінчака, який зараз виступає у "Дніпрі-1".

Водночас, "Динамо" у зимове трансферне вікно може розлучитися з цілою групою футболістів, серед яких і лідер київської команди Віктор Циганков.

Раніше "Телеграф" публікував текст, де розповідав, як виглядає дівчина Віталія Миколенка.

Теги:
#Евертон #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #Віталій Миколенко
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