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Відразу два клуби зробили пропозицію "Динамо" щодо трансферу Миколенка

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Віталій Миколенко Новина оновлена 14 грудня 2021, 17:19
Віталій Миколенко

Один із них — "Евертон".

Журналіст Ендрю Тодос на своїй сторінці у твіттері розкрив деталі щодо від’їзду захисника "Динамо" Віталія Миколенка до закордонного клубу.

За даними джерела, кияни зараз мають дві пропозиції. Одна з них – від "Евертона". Головний тренер "ірисок" Рафаель Бенітес перебуває у натягнутих стосунках із основним лівим захисником Люком Дінем, тому хоче на його місце запросити Віталія Миколенка.

Іншим претендентом на талановитого захисника є неназваний італійський клуб.

Тодос зазначає, що наразі поки що зарано говорити про повноцінний трансфер, до кінця переговорів узгодити ще багато деталей.

На даний момент "Евертон" — середняк Прем’єр-ліги, який зараз посідає 14-е місце і поки що не потрапляє в єврокубки.

Раніше "Телеграф" публікував думку віце-президента "Динамо" Олексія Семененка щодо можливого переходу Миколенка в європейский клуб. А ось "Барселона" у зимове трансферне вікно спробує підписати нападника збірної України. На думку каталонців, це буде добрий трансфер за невеликі гроші.

Теги:
#Евертон #ФК Динамо (Київ) #Віталій Миколенко
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