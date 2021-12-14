Відразу два клуби зробили пропозицію "Динамо" щодо трансферу Миколенка

Один із них — "Евертон".

Журналіст Ендрю Тодос на своїй сторінці у твіттері розкрив деталі щодо від’їзду захисника "Динамо" Віталія Миколенка до закордонного клубу.

За даними джерела, кияни зараз мають дві пропозиції. Одна з них – від "Евертона". Головний тренер "ірисок" Рафаель Бенітес перебуває у натягнутих стосунках із основним лівим захисником Люком Дінем, тому хоче на його місце запросити Віталія Миколенка.

Іншим претендентом на талановитого захисника є неназваний італійський клуб.

Тодос зазначає, що наразі поки що зарано говорити про повноцінний трансфер, до кінця переговорів узгодити ще багато деталей.

На даний момент "Евертон" — середняк Прем’єр-ліги, який зараз посідає 14-е місце і поки що не потрапляє в єврокубки.

Раніше "Телеграф" публікував думку віце-президента "Динамо" Олексія Семененка щодо можливого переходу Миколенка в європейский клуб. А ось "Барселона" у зимове трансферне вікно спробує підписати нападника збірної України. На думку каталонців, це буде добрий трансфер за невеликі гроші.