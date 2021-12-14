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У "Динамо" відреагували на можливий перехід Миколенка до європейського клубу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Віталій Миколенко Новина оновлена 14 грудня 2021, 15:10
Віталій Миколенко

Ясності, як і раніше, немає.

Віце-президент "Динамо" Олексій Семененко відреагував на інформацію, що захисник Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно покине клуб.

«Я не в курсі, ніхто нічого мені на цю тему не говорив. Тож не знаю. Для мене ця інформація на рівні нуля. Може, правда, а може й ні – мені президент такі речі не каже», – заявив Семененко в інтерв’ю FanDay.net.

22-річний Миколенко вже давно перебуває на радарах європейських грандів. У різний час футболіста порівнювали з різними італійськими клубами, а також "Аяксом", але поки що далі розмов справа не доходила.

Орієнтовна вартість гравця оцінюється у розмірі 17 мільйонів євро. Діюча угода Миколенка з київським клубом розрахована до літа 2025 року. Телеграм-канал "Динамо Київ Inside" повідомляє, що наступним клубом захисника стане англійський "Евертон", середняк Прем’єр-ліги, який зараз йде на 14-му місці і має турнірні проблеми.

Як раніше повідомляв "Телеграф", іншим гравцем збірної України активно цікавиться "Барселона".

Теги:
#Трансфери #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #Віталій Миколенко
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