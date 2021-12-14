Укр

Сразу два клуба сделали предложение "Динамо" по Миколенко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Виталий Миколенко Новость обновлена 14 декабря 2021, 17:19
Виталий Миколенко

Один из них — "Эвертон".

Журналист Эндрю Тодос на своей странице в твиттере раскрыл детали касательно отъезда защитника "Динамо" Виталия Миколенко в заграничный клуб.

По данным источника, у киевлян сейчас есть два предложения. Одно из них — от "Эвертона". Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес находится в натянутых отношениях с основным левым защитником Люком Динем, поэтому хочет на его место пригласить Виталия Миколенко.

Другим претендентом на талантливого защитника является неназванный итальянский клуб.

Тодос отмечает, что на данный момент пока слишком рано говорить о полноценном трансфере, до конца переговоров нужно утрясти еще много деталей.

На данный момент "Эвертон" — середняк Премьер-лиги, который сейчас идет на 14-м месте и испытывает турнирные проблемы, не попадая в зону еврокубков.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение вице-президента "Динамо" Алексея Семененко касательно возможного ухода одного из лидеров команды. А вот "Барселона" в зимнее трансферное окно попытается подписать нападающего сборной Украины. По мнению каталонцев, это будет хороший трансфер за небольшие деньги.

Теги:
#ФК Эвертон #ФК Динамо (Киев) #Виталий Миколенко
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