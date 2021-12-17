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Кримчанка з природними формами: як виглядає дівчина, яка підкорила серце Віталія Миколенка (фото)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Вікторія Асорова Новина оновлена 17 грудня 2021, 16:59
Вікторія Асорова

Напевно, варто чекати і її переїзду в Ліверпуль.

Цього тижня все більше інформації, що захисник "Динамо" Віталій Міколенко може змінити Київ на Ліверпуль, підписавши контракт із "Евертоном".

На Туманний Альбіон, якщо трансфер все ж таки відбудеться, український захисник, швидше за все, вирушить не сам, а зі своєю дівчиною Вікторією Асоровою.

Публічною дівчину назвати точно не можна. У ЗМІ дуже мало згадок про неї, відомо лише, що закінчила школу вона у Севастополі у 2017 році.

Судячи з підпису в профілі на сторінці в інстаграмі, дівчина займається візажем, іноді експериментуючи над собою.

Що найцікавіше, у пари не так багато спільних знімків. На сторінці Вікторії їх зовсім немає.

Також Асорову не можна назвати такою вже любителькою соцмереж. Одне з останніх фото — ще літнє, мабуть, зроблене під час відпустки у Туреччині.

Незважаючи на те, що дівчина візажист, дуже часто у її стрічці може побачити природні фото без макіяжу та фарб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", відома журналістка Дар’я Савіна розповіла, через що її хлопець плакав уночі.

Теги:
#Дівчата #ФК Динамо (Київ) #Соцмережа Інстаграм #Віталій Миколенко
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