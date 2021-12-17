Сабо пояснив, чому "Евертон" вибрав Миколенка

На думку експерта, гравець заслуговує на підвищення.

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо висловив свою думку щодо можливого переходу Віталія Міколенка до "Евертона".

"Найважливіше для Миколенка як для молодого гравця, щоб він не зламався. В АПЛ зовсім інший футбол, де дуже багато боротьби. Це ж не Україна, там не так і просто адаптуватися.

Я розумію, що перехід Миколенка – це ініціатива головного тренера Рафаеля Бенітеса. У матчах УПЛ та й у складі збірної України захисник показував дуже гарний рівень гри на лівому фланзі. Він дуже швидкий, добре підключається до атак. Звичайно, важко сказати, все може змінитися, якщо іспанського фахівця звільнять", — заявив Сабо в інтерв’ю FanDay.

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На даний момент "Евертон" посідає 14-е місце в АПЛ, і керівництво клубу незадоволене такими результатами "ірисок".

За повідомленнями ЗМІ, київський клуб за перехід гравця отримає близько 20 мільйонів євро плюс можливі різні бонуси.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер киян Мірча Луческу прямо сказав, що один із гравців "Динамо" перейде в "Евертон".