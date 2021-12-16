"Динамо" знайшло заміну Миколенку

Це ще один вихованець клубу.

"Динамо" вирішило проблему з можливою відсутністю лівого захисника, якщо Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно все ж таки покине клуб.

Кияни прийняли рішення повернути з оренди захисника Владислава Дубінчака, який зараз виступає у "Дніпрі-1", повідомляє телеканал "Футбол".

За даними ЗМІ, Миколенко має стати гравцем "Евертона", сума операції оцінюється в 23 мільйони євро. Іншим претендентом, якщо вірити румунським ЗМІ, була італійська "Рома", проте римляни зробили менш привабливу фінансову пропозицію від 18 до 20 мільйонів євро. Найближчим часом 22-річний українець має прибути до Ліверпуля для підписання офіційного контракту.

23-річний Дубінчак є вихованцем академії київського "Динамо" та колишнім капітаном молодіжної команди. За основний склад динамівців Дубінчак поки що не виступав.

Як раніше повідомляв "Телеграф", віце-президент "Динамо" Олексій Семененко не зміг належно прокоментувати інтерес до Миколенка з боку закордонних клубів.