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"Динамо" знайшло заміну Миколенку

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Віталій Миколенко Новина оновлена 16 грудня 2021, 11:43
Віталій Миколенко

Це ще один вихованець клубу.

"Динамо" вирішило проблему з можливою відсутністю лівого захисника, якщо Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно все ж таки покине клуб.

Кияни прийняли рішення повернути з оренди захисника Владислава Дубінчака, який зараз виступає у "Дніпрі-1", повідомляє телеканал "Футбол".

За даними ЗМІ, Миколенко має стати гравцем "Евертона", сума операції оцінюється в 23 мільйони євро. Іншим претендентом, якщо вірити румунським ЗМІ, була італійська "Рома", проте римляни зробили менш привабливу фінансову пропозицію від 18 до 20 мільйонів євро. Найближчим часом 22-річний українець має прибути до Ліверпуля для підписання офіційного контракту.

23-річний Дубінчак є вихованцем академії київського "Динамо" та колишнім капітаном молодіжної команди. За основний склад динамівців Дубінчак поки що не виступав.

Як раніше повідомляв "Телеграф", віце-президент "Динамо" Олексій Семененко не зміг належно прокоментувати інтерес до Миколенка з боку закордонних клубів.

Теги:
#ФК Дніпро #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #Віталій Миколенко
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