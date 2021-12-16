"Динамо" нашло замену Миколенко

Это еще один воспитанник клуба.

"Динамо" решило проблему с возможным отсутствием левого защитника, если Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно все же покинет клуб.

Киевляне приняли решение вернуть из аренды защитника Владислава Дубинчака, который сейчас выступает в "Днепре-1", сообщает телеканал "Футбол".

По данным СМИ, Миколенко должен стать игроком "Эвертона", сумма сделки оценивается в 23 миллиона евро. Другим претендентом, если верить румынским СМИ, была итальянская "Рома", однако римляне сделали менее привлекательное финансовое предложение — от 18 до 20 миллионов евро. В ближайшее время 22-летний украинец должен прибыть в Ливерпуль для подписания официального контракта.

23-летний Дубинчак является воспитанником академии киевского "Динамо" и бывшим капитаном молодежной команды. За основной состав динамовцев Дубинчак пока не выступал.

Как ранее сообщал "Телеграф", вице-президент "Динамо" Алексей Семененко не смог должным образом прокомментировать интерес к Миколенко со стороны заграничных клубов.