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Луческу підтвердив, що один із гравців "Динамо" перейде до "Евертона"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Мірча Луческу Новина оновлена 16 грудня 2021, 20:15
Мірча Луческу

Здається, йдеться про Миколенка.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після вильоту клубу з Ліги чемпіонів повідомив, що один із гравців киян продовжить кар’єру в "Евертоні". Прізвища футболіста він не назвав, хоча раніше у ЗМІ була інформація, що ним є Віталій Миколенко.

"Для "Динамо" це дуже важливий трансфер, з часів переходу Андрія Ярмоленка до дортмундської "Борусії". Цей хлопець ще дуже молодий, але вже можна назвати прикладом для інших футболістів. Перехід до "Евертона" — великий крок уперед.

Для нашого клубу важливі не лише успіхи команди, а й розвиток кожного з футболістів", — заявив Луческу в інтерв’ю Telekom Sport.

За даними ЗМІ, сума угоди становитиме 23 мільйони євро. Київський клуб уже почав опрацьовувати варіанти заміни Миколенка, і вирішив повернути до команди орендованого футболіста.

Крім "Евертона", українським захисником цікавилася "Рома", але запропонувала меншу суму за трансфер.

Раніше "Телеграф" публікував думку віце-президента "Динамо" Олексія Семененка щодо можливого переходу Віталія Миколенка до "Евертона".

Теги:
#Мірча Луческу #Евертон #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #Віталій Миколенко
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