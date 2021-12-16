Луческу підтвердив, що один із гравців "Динамо" перейде до "Евертона"

Здається, йдеться про Миколенка.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після вильоту клубу з Ліги чемпіонів повідомив, що один із гравців киян продовжить кар’єру в "Евертоні". Прізвища футболіста він не назвав, хоча раніше у ЗМІ була інформація, що ним є Віталій Миколенко.

"Для "Динамо" це дуже важливий трансфер, з часів переходу Андрія Ярмоленка до дортмундської "Борусії". Цей хлопець ще дуже молодий, але вже можна назвати прикладом для інших футболістів. Перехід до "Евертона" — великий крок уперед.

Для нашого клубу важливі не лише успіхи команди, а й розвиток кожного з футболістів", — заявив Луческу в інтерв’ю Telekom Sport.

За даними ЗМІ, сума угоди становитиме 23 мільйони євро. Київський клуб уже почав опрацьовувати варіанти заміни Миколенка, і вирішив повернути до команди орендованого футболіста.

Крім "Евертона", українським захисником цікавилася "Рома", але запропонувала меншу суму за трансфер.

Раніше "Телеграф" публікував думку віце-президента "Динамо" Олексія Семененка щодо можливого переходу Віталія Миколенка до "Евертона".