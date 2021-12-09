Луческу назвав основну причину вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів

Румунський фахівець знову поскаржився на відсутність досвіду.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після поразки від "Бенфіки" (0:2) висловив свою думку про невдалий виступ киян у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

"Як можна оцінити виступ "Динамо" у такій складній групі? Я задоволений. Звичайно, не можна радіти таким результатам, наша команда могла набрати набагато більше очок. Після таких ігор усі забувають, що майже вся лінія оборони у "Динамо" дуже молода, всім футболістам по 19-21 років. У такому віці дуже складно показувати якісний та надійний футбол ззаду.

Мені здається, ви забуваєте, що майже у всіх іграх проти грандів ми грали на рівних. Можна порадіти за зростання футболістів. Не розумію лише, чому так виходить, що вони починають грати, коли немає тиску, та й команда вже пропустила кілька важливих м’ячів", — цитує Луческу офіційний сайт київського клубу.

У середу один із м’ячів у ворота динамівців забив їхній колишній гравець Роман Яремчук.

"Динамо" з одним набраним очком посіло останнє місце у групі та завершило виступ у єврокубках, а ось "Бенфіка" пробилася з другого місця у плей-оф з другого місця.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Роман Яремчук уже висловився про гол у ворота київського клубу.