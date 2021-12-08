"Грюкнути дверима не вийшло": "Динамо" наостанок програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів (відео)

"Біло-сині" безславно завершили єврокубкову кампанію.

У середу, 8 грудня, київське "Динамо", яке нещодавно втратило лідерство у чемпіонаті України, провело гостьовий поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з "Бенфікою". Зустріч відбулася у Лісабоні на "Ештадіу ду Бенфіка" та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

У першому таймі кияни були зобов’язані відкривати рахунок, але Віктор Циганков не влучив у порожні ворота з кількох метрів. Не забиваєш ти – забивають тобі. Неписане футбольне правило спрацювало на всі 100. На 16 хвилині поєдинку Роман Яремчук забив гол у ворота киян. Форвард відсвяткував взяття воріт, хоч і грав за "Динамо". Ще через 6 хвилин Жілберто після "передачі" Вербича розстріляв ворота Бущана та подвоїв перевагу господарів.

Відео гола Яремчука:

Відео гола Жілберто:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей результат дозволив "Бенфіці" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. "Барселона", програвши "Баварії", виступатиме у Лізі Європи. "Динамо" — останнє.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у группі Е Ліги чеміонів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" U-19 пробилося до стикового раунду Юнацької ліги УЄФА після поразки від однолітків з "Бенфіки" (1:0).