"Дверью не хлопнули": "Динамо" напоследок проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов (видео)

"Бело-синие" бесславно завершили еврокубковую кампанию.

В среду, 8 декабря, киевское "Динамо", которое недавно потеряло лидерство в чемпионате Украины, провело гостевой поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с "Бенфикой". Встреча состоялась в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме киевляне были обязаны открывать счет, но Виктор Цыганков не попал по пустым воротам с пары метров. Не забиваешь ты — забивают тебе. Неписанное футбольное правило сработало на все 100. На 16-й минуте поединка Роман Яремчук забил гол в ворота киевлян. Форвард отпраздновал взятие ворот, хотя и играл за "Динамо". Еще через 6 минут Жилберто после "передачи" Вербича расстрелял ворота Бущана и удвоил преимущество хозяев.

Видео гола Яремчука:

Видео гола Жилберто:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Бенфике" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. "Барселона", проиграв "Баварии", будет выступать в Лиге Европы. "Динамо" — последнее.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" U-19 пробилось в стыковой раунд Юношеской лиги УЕФА после поражения от одногодок из "Бенфики" (1:0).