"Динамо" проиграло "Бенфике" в матче с удалением (видео)

Юношеская команда "Бело-синих" завершила выступления в группе.

В среду, 8 декабря, "Динамо" U-19, которое обеспечило себе евровесну победой над "Баварией" U-21 (2:1), провело матч 6-го тура Юношеской лиги УЕФА против одногодок из "Бенфики". Встреча состоялась в португальском Сейшале на стадионе "Кайша Футебол Кампуш" и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит за минуту до перерыва. На 44-й минуте встречи Луиш Семеду замкнул прострел Морейры с левого фланга — Нещерет не выручил. Добавим, что киевляне доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Владимира Бражко (вторая желтая).

Лучшие моменты матча "Бенфика" U-19 — "Динамо" U-19 будут доступны здесь позднее.

Отметим, это поражение отбросило киевлян на второе место в группе Е. Таким образом, "Бело-синие" пробились в стыковой раунд плей-офф еврокубка, а португальцы оказались в 1/8 финала. Юношеские команды "Баварии" и "Барселоны" покинули турнир.

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевское "Динамо" подписало воспитанника "Монако" в Португалии. Похоже, футболист будет адаптироваться к украинскому футболу именно в юношеской команде киевлян.

Напомним, основная команда киевлян сыграет с "Бенфикой" 8 декабря в Лиге чемпионов. Эту встречу можно будет посмотреть в Украине, а букмекеры считают, что "Бело-синие" проиграют.