"Динамо" на выезде разгромило "Верес", но не смогло обойти "Шахтер" в таблице УПЛ

Киевляне забили намного меньше, чем принципиальный соперник.

"Динамо" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги на выезде разгромило "Верес" — 3:0, хотя изначально игра могла и не состояться.

Киевляне вышли вперед уже на 21-й минуте, отличился Беньямин Вербич, для которого этот мяч стал первым в УПЛ за последний год. После перерыва словенец оформил дубль, удачно оказавшись перед чужими воротами. Третий мяч в активе Виктора Цыганкова, который воспользовался шикарным пасом Дениса Гармаша.

Мог киевский клуб выиграть и крупнее, но Виктор Цыганков не смог реализовать пенальти. Изначально полузащитник отличился, но потом пришлось перебить удар из-за нарушения процедуры, и Цыганков смазал.

Благодаря этой победе "Динамо" набрало 44 очка и догнало "Шахтер". На первом месте остался донецкий клуб, у которого больше забитых мячей — 47 против 46, при этом разница забитых и пропущенных у обеих команд равная (+38).

Как ранее сообщал "Телеграф", в пятницу донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над "Львовом". На следующей неделе украинским грандам предстоит сыграть заключительные матчи в группе Лиги чемпионов, но на турнирное положение это никак не повлияет. Обе команды гарантировано займут последние места.