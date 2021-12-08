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"Динамо" програло "Бенфіці" у матчі з вилученням (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Бенфіка" U-19 — "Динамо" U-19 Новина оновлена 08 грудня 2021, 17:18
"Бенфіка" U-19 — "Динамо" U-19

Юнацька команда "Біло-синіх" завершила виступи у групі.

У середу, 8 грудня, "Динамо" U-19, яке забезпечило собі євровесну перемогою над "Баварією" U-21 (2:1), провело матч 6-го туру Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з "Бенфіки". Зустріч відбулася у португальському Сейшалі на стадіоні "Кайша Футебол Кампуш" та завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку був забитий за хвилину до перерви. На 44-й хвилині зустрічі Луіш Семеду замкнув простріл Морейри з лівого флангу — Нещерет не врятував. Додамо, що кияни догравали поєдинок у меншості після видалення Володимира Бражка (друга жовта).

Найкращі моменти матчу "Бенфіка" U-19 — "Динамо" U-19 будуть доступні тут пізніше:

Зазначимо, ця поразка відкинула киян на друге місце у групі Е. Таким чином, "Біло-сині" пробилися до стикового раунду плей-офф єврокубка, а португальці опинилися в 1/8 фіналу. Юнацькі команди "Баварії" та "Барселони" залишили турнір.

Турнірне становище команд у группі Е
Турнірне становище команд у группі Е

Раніше "Телеграф" повідомляв, що київське "Динамо" підписало вихованця "Монако" у Португалії. Схоже, футболіст адаптуватиметься до українського футболу саме у юнацькій команді киян.

Нагадаємо, основна команда "Динамо" зіграє з "Бенфікою" 8 грудня у Лізі чемпіонів. Цю зустріч можна буде подивитися в Україні, а букмекери вважають, що "Біло-сині" програють.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Бенфіка #Юнацька ліга УЄФА
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