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Букмекери оцінили шанси "Динамо" не зганьбитися проти "Бенфіки"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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"Бенфіка" проти "Динамо" Новина оновлена 03 грудня 2021, 10:16
"Бенфіка" проти "Динамо"

Перший матч у Києві завершився нульовою нічиєю.

У середу київське "Динамо" проведе заключним матч групового турніру Ліги чемпіонів, втративши всі шанси на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Матч відбудеться у Лісабоні у середу, 8 грудня. Початок гри – о 22.00.

Аналітики компанії PariMatch однозначним лідером зустрічі вважають власників. Коефіцієнт на перемогу "Бенфіки" дорівнює 1.32, на нічию — 5.00, а на успіх "Динамо" — 11.00.

Водночас, коефіцієнт на те, що "Динамо" не програє в Португалії, становить 3.40.

Після п’яти турів "Динамо" з одним очком замикає турнірну таблицю, а "Бенфіка" з п’ятьма очками посідає третє місце та має шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього треба перемагати киян та очікувати, що "Баварія" не програє "Барселоні".

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може залишити київський клуб. Йому надійшла пропозиція очолити збірну Румунії. Наразі остаточного рішення ще немає. Серед претендентів на цю посаду і син Містера — Разван Луческу.

Теги:
#Ліга чемпіонів #ФК Бенфіка #ФК Динамо (Київ) #Коефіцієнти букмекерів
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