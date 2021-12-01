Луческу пропонують покинути "Динамо", щоб очолити збірну

Але у румуна чинний контракт до 2024 року.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, який вилетів із єврокубків із командою, увійшов до списку кандидатів на посаду наставника збірної Румунії, повідомляє Digi Sport.

За даними джерела, представники Федерації футболу Румунії вже повідомили фахівця, що хочуть його бачити новим тренером збірної. Реакція Луческу на дані повідомлення поки що невідома.

Також вже відмовилися очолити команду Георге Хаджі та Разван Луческу, син Мірчі. Серед інших кандидатів Дан Петреску, Адріан Муту, Ласло Белені та Ангел Йорданеску.

30 листопада свою посаду залишив Мірел Радою, у якого закінчився термін контракту з Федерацією футболу Румунії. У відборі на ЧС-2022 румуни посіли третє місце у своїй групі та не потрапили навіть у плей-офф кваліфікації. Вище їх фінішували представники Німеччини та Північної Македонії.

Луческу вже очолював збірну Румунії у середині 80-х років минулого століття.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Луческу залишився незадоволеним суддівством у матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" (1:2).