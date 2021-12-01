Луческу предлагают покинуть "Динамо", чтобы возглавить сборную

Но у румына действующий контракт до 2024 года.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который вылетел из еврокубков с командой, вошел в список кандидатов на должность наставника сборной Румынии, сообщает Digi Sport.

По данным источника, представители Федерации футболу Румынии уже сообщили специалисту, что хотят его видеть новым тренером сборной. Реакция Луческу на данные сообщения пока неизвестна.

Также уже отказались возглавить команду Георге Хаджи и Разван Луческу, сын Мирчи. Среди остальных кандидатов Дан Петреску, Адриан Муту, Ласло Белени и Ангел Йорданеску.

30 ноября свой пост покинул Мирел Радой, у которого истек срок контракта с Федерацией футбола Румынии. В отборе на ЧМ-2022 румыны заняли третье место в своей группе и не попали даже в плей-офф квалификации. Выше их финишировали представители Германии и Северной Македонии.

Луческу уже возглавлял сборную Румынии в середине 80-х годов прошлого века.

Как ранее сообщал "Телеграф", Луческу остался недоволен судейством в матче Лиги чемпионов против "Баварии" (1:2).