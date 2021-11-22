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Луческу заявив про упереджене суддівство перед матчем з "Баварією" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мірча Луческу Новина оновлена 22 листопада 2021, 20:01
Мірча Луческу

Містер поскаржився на суддівство.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, говорячи про різницю в бюджетах команд перед грою 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з "Баварією", заявив, що великим клубам у ЛЧ допомагають арбітри.

Про це румунський тренер розповів під час передматчевої пресконференції, відео якої доступне на YouTube-каналі київського клубу.

Луческу зазначив, що бюджет клубу відіграє роль, проте успіх команди залежить від багатьох чинників.

"На успіх клубу впливають багато факторів. Фінансова сила команди, її традиції та історія, спортивна політична сила, імідж у світі, титули. Все це чинить тиск і на суперників, і на суддівство. Згадаймо нашу першу гру з "Баварією", в якій ми добре грали до пенальті, а після нього все змінилося. Не кожен дасть цей пенальті. Великі клуби завжди є привілейованими, їм надають легку допомогу", — заявив Луческу.

Матч "Динамо" — "Баварія" відбудеться у вівторок, 23 листопада, початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Цю зустріч можна буде переглянути по ТБ в Україні. Додамо, що букмекери абсолютно не вірять в успіх киян.

Нагадаємо, що перед грою з мюнхенцями кияни зі скандалом розгромили "Чорноморець" (1:6).

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Баварія #Мірча Луческу #Ліга чемпіонів
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