"Динамо" — "Баварія": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Настав час Х для "Динамо".

Київське "Динамо", яке було розкритиковано після перемоги над "Чорноморцем" (1:6) у чемпіонаті України, у вівторок, 23 листопада, проведе останній домашній поєдинок групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Баварії". Гру 5-го туру єврокубка покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Передостанній поєдинок "Динамо" на груповій стадії ЛЧ з "Баварією" пройде 23 листопада у столиці України на НСК "Олімпійський", початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Megogo проведе пряму відеотрансляцію гри (потрібна підписка). На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів, а після закінчення зустрічі — відео найкращих моментів матчу.

Турнірне становище киян зобов’язує "динамівці" перемагати. У разі поразки "Біло-сині" ризикують достроково припинити боротьбу навіть за Лігу Європи. Мюнхенці забезпечили собі путівку в плей-офф ЛЧ, а нічия чи перемога автоматично зробить "Баварію" переможцем квартету Е.

Турнірне становище команд після 4-го туру:

Турнірне становище команд у групі Е Ліги чемпіонів

Додамо, що в першому колі "Баварія" не пожаліла "Динамо", забивши киянам 5 м’ячів у Мюнхені.