Укр

"Динамо" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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ФК "Динамо" (Киев) Новость обновлена 21 ноября 2021, 18:18
ФК "Динамо" (Киев)

Наступил Час Х для "Динамо".

Киевское "Динамо", которое подверглось критике после разгрома "Черноморца" (1:6) в чемпионате Украины, во вторник, 23 ноября, проведет заключительный домашний поединок групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Баварии". Игру 5-го тура еврокубка покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Предпоследний поединок "Динамо" на групповой стадии ЛЧ с "Баварией" пройдет 23 ноября в столице Украины на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Megogo проведет прямую видеотрансляцию игры (нужна подписка). На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а по окончании встречи — видео лучших моментов матча.

Турнирное положение обязывает киевлян побеждать. В случае поражения "Бело-синие" рискуют досрочно прекратить борьбу даже за Лигу Европы. Мюнхенцы, в свою очередь, обеспечили себе путевку в плей-офф ЛЧ, а ничья или победа автоматически сделает "Баварию" победителем квартета Е.

Турнирное положение команд после 4-го тура:

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Добавим, что в первом круге "Бавария" не пощадила "Динамо", забив киевлянам 5 безответных мячей в Мюнхене.

Теги:
#Футбол #ФК Бавария #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
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