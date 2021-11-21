"Динамо" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
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Наступил Час Х для "Динамо".
Киевское "Динамо", которое подверглось критике после разгрома "Черноморца" (1:6) в чемпионате Украины, во вторник, 23 ноября, проведет заключительный домашний поединок групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Баварии". Игру 5-го тура еврокубка покажет сервис megogo.
Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Предпоследний поединок "Динамо" на групповой стадии ЛЧ с "Баварией" пройдет 23 ноября в столице Украины на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Megogo проведет прямую видеотрансляцию игры (нужна подписка). На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а по окончании встречи — видео лучших моментов матча.
Турнирное положение обязывает киевлян побеждать. В случае поражения "Бело-синие" рискуют досрочно прекратить борьбу даже за Лигу Европы. Мюнхенцы, в свою очередь, обеспечили себе путевку в плей-офф ЛЧ, а ничья или победа автоматически сделает "Баварию" победителем квартета Е.
Турнирное положение команд после 4-го тура:
Добавим, что в первом круге "Бавария" не пощадила "Динамо", забив киевлянам 5 безответных мячей в Мюнхене.
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