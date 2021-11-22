"Динамо" - "Бавария": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

"Динамо" принимает "Баварию".

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо", которое подверглось критике за победу над "Черноморцем" (1:6) в чемпионате Украины, в рамках матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимает "Баварию".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 19:45 по местному времени.

Турнирное положение обязывает киевлян брать очки, причем для продолжения борьбы в ЛЧ столичному коллективу необходима только победа. В случае поражения чемпион Украины может остаться без еврокубковой весны. "Бавария" уже обеспечила себе место в плей-офф ЛЧ. Из-за коронавируса "Красная машина" прилетит в Киев не в самом боевом составе. Тем не менее мюнхенцы настроены только на победу. К слову, букмекеры считают гостей однозначными фаворитами поединка.

Турнирное положение команд в группе Е

Напомним, матч первого круга "Бавария" — "Динамо" завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 5:0.

Матч "Динамо" — "Бавария" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за игры "Динамо" с "Черноморцем" УАФ планирует внедрить в чемпионате Украины новое правило.