Букмекеры рассказали, сколько голов пропустит "Динамо" в матче с "Баварией"

Прогноз вновь неутешительный.

Киевское "Динамо", которое попало под критику после сверхрезультативного матча УПЛ с "Черноморцем" (1:6), в ближайший вторник, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" проведет домашний поединок 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Букмекеры оценили шансы команд.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, мюнхенцы являются однозначными фаворитами встречи. На успех "Баварии" можно сделать ставку с коєффицентом 1,23. В то же время триумф киевлян или ничья маловероятны — коєффициенты 14,00 и 6,60 соответственно. Добавим, что аналитики считают поражение "Бело-синих" со счетом 0:2 или 0:3 самым вероятным исходом поединка (коэффициенты 7,30 и 8,10 соответственно).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария" (данные за 21 ноября):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 14,00 — ничья 6,60 — победа "Баварии" 1,23)

Игра "Динамо" — "Бавария" начнется в 19:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Добавим, что президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не стоит бояться "Баварию".