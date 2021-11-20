Суркис рассказал, как "Динамо" будет играть против "Баварии"

Киевлян устроит только победа.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Игра состоится во вторник, начало — в 19.45.

"Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ-чемпионатах, — заявил Суркис в интервью клубной пресс-службе.

После четырех туров украинский клуб находится на последнем месте в группе с одним очком и практически потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, но все еще претендует на Лигу Европы. Для этого нужно набирать очки с "Баварией" и обязательно обыгрывать "Бенфику".

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.