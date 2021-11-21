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Букмекери розповіли, скільки голів пропустить "Динамо" у матчі з "Баварією"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Динамо" — "Баварія" Новина оновлена 21 листопада 2021, 19:47
"Динамо" — "Баварія"

Прогноз знову невтішний.

Київське "Динамо", яке потрапило під критику після надрезультативного матчу УПЛ з "Чорноморцем" (1:6), найближчого вівторка, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" проведе домашній поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Баварії". Букмекери оцінили шанси команд.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, мюнхенці є однозначними лідерами зустрічі. На успіх "Баварії" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,23. Водночас тріумф киян або нічия малоймовірні — коефіцієнти 14,00 та 6,60 відповідно. Додамо, що аналітики вважають поразку "Біло-синіх" з рахунком 0:2 або 0:3 найімовірнішим результатам поєдинку (коефіцієнти 7,30 та 8,10 відповідно).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Баварія" (дані за 21 листопада):

  • Парі-Матч: (перемога "Динамо" 14,00 — нічия 6,60 — перемога "Баварії" 1,23)

Гра "Динамо" — "Баварія" розпочнеться о 19:45 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Додамо, що президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що не варто боятися "Баварію".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Баварія #Ліга чемпіонів
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