Букмекери розповіли, скільки голів пропустить "Динамо" у матчі з "Баварією"
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Прогноз знову невтішний.
Київське "Динамо", яке потрапило під критику після надрезультативного матчу УПЛ з "Чорноморцем" (1:6), найближчого вівторка, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" проведе домашній поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Баварії". Букмекери оцінили шанси команд.
Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.
На думку фахівців, мюнхенці є однозначними лідерами зустрічі. На успіх "Баварії" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,23. Водночас тріумф киян або нічия малоймовірні — коефіцієнти 14,00 та 6,60 відповідно. Додамо, що аналітики вважають поразку "Біло-синіх" з рахунком 0:2 або 0:3 найімовірнішим результатам поєдинку (коефіцієнти 7,30 та 8,10 відповідно).
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Баварія" (дані за 21 листопада):
- Парі-Матч: (перемога "Динамо" 14,00 — нічия 6,60 — перемога "Баварії" 1,23)
Гра "Динамо" — "Баварія" розпочнеться о 19:45 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.
Додамо, що президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що не варто боятися "Баварію".
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