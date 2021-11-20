Суркіс розповів, як "Динамо" гратиме проти "Баварії"

Киян влаштує лише перемога.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Баварії". Гра відбудеться у вівторок, початок – о 19.45.

"Неправильно, якщо ми шукатимемо виправдання — проти нас найсильніший клуб і так далі. Потрібно виходити на поле, боротися і доводити. Адже футболісти дивляться на Захід. Але в таких матчах вони повинні доводити, що вони гідні грати в топ-чемпіонатах, — Заявив Суркіс в інтерв’ю клубній прес-службі.

Після чотирьох турів український клуб перебуває на останньому місці у групі з одним очком і практично втратив шанси на продовження боротьби у Лізі чемпіонів, але все ще претендує на Лігу Європи. Для цього потрібно набирати очки з "Баварією" та обов’язково обігравати "Бенфіку".

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.