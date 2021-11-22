"Динамо" — "Баварія": пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів
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"Динамо" приймає "Баварію".
У вівторок, 23 листопада, київське "Динамо", яке розкритикувало за перемогу над "Чорноморцем" (1:6) у чемпіонаті України, в рамках матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 приймає "Баварію".
"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, який відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі о 19:45 за місцевим часом.
Турнірне становище зобов’язує киян брати очки, причому для продовження боротьби в ЛЧ столичному колективу потрібна лише перемога. У разі поразки чемпіон України може залишитись без єврокубкової весни. "Баварія" вже забезпечила собі місце у плей-офф ЛЧ. Через коронавірус "Червона машина" прилетить до Києва не в самому бойовому складі. Проте мюнхенці налаштовані лише на перемогу. Букмекери вважають гостей однозначними фаворитами поєдинку.
Нагадаємо, матч першого кола "Баварія" — "Динамо" завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 5:0.
Матч "Динамо" — "Баварія" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що через гру "Динамо" з "Чорноморцем" УАФ планує запровадити у чемпіонаті України нове правило.
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