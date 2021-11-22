Луческу заявил о предвзятом судействе перед матчем с "Баварией" (видео)

Мистер пожаловался на судейство.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, говоря о разнице в бюджетах команд перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с "Баварией", заявил, что большим клубам в ЛЧ помогают арбитры.

Об этом румынский тренер рассказал во время предматчевой пресс-конференции, видео которой доступно на YouTube-канале киевского клуба.

Луческу отметил, что бюджет клуба играет роль, однако успех команды зависит от многих факторов.

"На успех клуба влияют много факторов. Финансовая сила команды, ее традиции и история, спортивная политическая сила, имидж в мире, титулы. Все это оказывает давление и на соперников, и на судейство. Вспомним нашу первую игру с "Баварией", в которой мы хорошо играли до пенальти, а после него все поменялось. Не каждый даст этот пенальти. Большие клубы всегда привилегированны, им оказывают легкую помощь", — заявил Луческу.

Матч "Динамо" — "Бавария" состоится во вторник, 23 ноября, начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть по ТВ в Украине. Добавим, что букмекеры абсолютно не верят в успех киевлян.

Напомним, что перед игрой с мюнхенцами киевляне со скандалом разгромили "Черноморец" (1:6).