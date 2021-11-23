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Луческу знайшов крайнього у поразці "Динамо" від "Баварії"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Мірча Луческу Новина оновлена 23 листопада 2021, 23:24
Мірча Луческу

Тренер "Динамо" знову незадоволений суддівством.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу на прес-конференції після поразки киян від "Баварії" (1:2) у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів залишився незадоволеним суддівством.

У середині першого тайму стався спірний епізод біля воріт мюнхенців. Віталій Буяльський увірвався до штрафного майданчика, де Люка Ернандес ззаду торкнувся українського футболіста, але арбітр вирішив не призначати пенальті.

"У даному матчі "Динамо" програло 1:2, але арбітр не призначив пенальті, не забуваємо. До топів завжди інше відношення від бригади арбітрів, судді звикли їх захищати. Я вже давно в курсі цього, сьогоднішній момент це ще раз підтвердив. "Динамо" не заслуговувало на поразку в цій зустрічі", — цитує Луческу FanDay.

"Динамо" з одним очком продовжує перебувати на останньому місці у турнірній таблиці, у мюнхенців — 15 очок та перше місце.

Раніше "Телеграф" публікував розклади, які вигідні "Динамо" у групі.

Теги:
#ФК Баварія #Мірча Луческу #Ліга чемпіонів #ФК Динамо (Київ)
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