"Джокер" Луческу спрацював, але цього не вистачило: "Динамо" під снігопадом з боєм поступилося "Баварії" (відеоогляд)

"Динамо" знову програло "Баварії", а Гармаш знову забив, вийшовши на заміну.

У вівторок, 23 листопада, київське "Динамо", яке потрапило у скандал після перемоги над "Чорноморцем" (1:6), приймало "Баварію" в рамках матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч проходила у Києві на НСК "Олімпійський" та завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

До Києва прийшов перший сніг, який вплинув на перипетії гри. На засніженому НСК "Олімпійський" кияни виглядали гідно, однак у першому таймі удача була на боці мюнхенців. Вже на 14-й хвилині після відскоку від Забарного Роберт Левандовські красивим ударом через себе вразив нижній кут воріт Бущана. А під завісу першого тайму Кінглсі Коман розстріляв ворота "Біло-Синіх" після скидки Мюллера. Кияни грали непогано і створили кілька класних моментів, наприклад, Шапаренко незрозумілим чином не став бити в порожній кут воріт Нойєра з кількох метрів, а в першому таймі воротар гостей промазав по м’ячу, який у результаті влучив у штангу. Крім того, на перебіг зустрічі вплинуло і рішення турецького рефері Халіла Мелера, який не поставив пенальті після падіння Буяльського у штрафному майданчику за рахунку 0:1. На 70-й хвилині Денис Гармаш, який вийшов на заміну, після передачі Циганкова забив перший гол "Динамо" в поточному розіграші Ліги чемпіонів. На жаль, досягти більшого кияни не зуміли.

"Динамо" — "Баварія" 1:2

Голи: Гармаш 70 — Левандовскі 14, Коман 42

Повний відеоогляд зустрічі:

"Телеграф" нагадує, що в першому колі "Баварія" познущалася з "Динамо" в Мюнхені, забивши 5 м’ячів. За підсумками 5 турів кияни з одним набраним очком посідають останнє місце в групі Е. Мюнхенці виграли квартет і навесні зіграють у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни вже не зможуть поборотися за вихід у плей-офф ЛЧ, проте у разі невдачі "Бенфіки" у поєдинку з "Барселоною" "Біло-сині" в останньому турі спробують зачепитися за путівку до плей-офф Ліги Європи.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд в группі Е

Відзначити, 23 листопада, юнацька команда "Динамо" вдруге в сезоні обіграла "Баварію".